Россиянам нужно запретить отдыхать за границей в пандемию, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 октября, — 313-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 223-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 328 066, достигнув отметки в 40 265 432. Из них выздороветь удалось уже 30 025 341 пациенту (+242 396). Жертвами COVID-19 стали 1 121 900 человек (+3 926).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 387 798 американцам. Следом идут Индия (7 548 238) и Бразилия (5 235 344). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 399 334.

Вакцина и лекарство

Несколько тысяч доз российского препарата для лечения COVID-19 прибыли в Венесуэлу . Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро, отметив, что для жителей страны лекарство будет бесплатным.

Порядка 20% от числа всех переболевших коронавирусом в течение нескольких месяцев после выздоровления теряют выработанные к нему антитела. Такое мнение выразил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Коронавирус в России

Журналист кремлевского пула Андрей Колесников рассказал, как президента РФ Владимира Путина спасают от COVID-19. По его словам, еще в самом начале пандемии глава государства ограничил количество контактов до минимума, а все встречавшиеся с ним находились на двухнедельном карантине.

В связи с ростом заболеваемости необходимо в срочном порядке запретить россиянам отдыхать за границей. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он уверен, что решение возобновить туристический поток из РФ в южные страны, включая Турцию, было принято преждевременно, поскольку именно туристы привезли с юга вторую волну.

Если система регистрации людей при входе в московские ночные заведения [по QR-коду] окажется успешной, ее могут распространить на салоны красоты, непродовольственные магазины или рестораны. Такое предположение сделал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Повторное заражение коронавирусом, как правило, протекает тяжелее первого. Вместо поражения легких у пациентов могут развиваться гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты. Об этом сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев. Мировая статистика, по его словам, знает о 23 случаях повторного заражения.

Коронавирус в мире

Великобритания должна в срочном порядке ввести трехнедельный общенациональный карантин , чтобы остановить распространение вируса. С таким заявлением выступил член правительственной научной консультативной группы Джереми Фаррар.

Мэрам итальянских городов разрешили объявлять комендантский час . Теперь чиновники смогут запрещать людям находиться на улице после 21:00 по местному времени. При этом для общепитов ограничения действуют и сейчас. Так, барам разрешено работать только до 18:00, а рестораны могут обслуживать клиентов за столиками до полуночи.

Ученые Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что заболевания почек увеличивают риск летального исхода при коронавирусе более чем вдвое. Среди 372 пациентов, лежащих в отделениях реанимации четырех разных больниц, 216 имели проблемы с почками.