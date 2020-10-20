20 октября 2020
19 октября 2020

За сутки умерло рекордное количество тюменцев с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, тест на covid19, тест на коронавирус, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме
В Тюменской области антирекорд по смертям пациентов с коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюмени скончались четыре человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Тюменская область вновь побила свой собственный антирекорд — ранее количество смертей за день максимально достигало трех человек.

«Тюменская область — 4 [летальных случая за сутки]», — такую статистику приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Что до заболевших, то их за сутки 138 — меньше, чем накануне, когда оперштаб отчитывался о 165 заразившихся.

Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии в школах Тюменской области на неделю продлят каникулы. В общей сложности они составят 14 дней. В настоящий момент, по данным управления Роспотребнадзора по региону, на карантин по COVID-19 закрыто 10 классов в 6 школах Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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