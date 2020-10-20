За сутки умерло рекордное количество тюменцев с коронавирусом

За минувшие сутки в Тюмени скончались четыре человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Тюменская область вновь побила свой собственный антирекорд — ранее количество смертей за день максимально достигало трех человек.
«Тюменская область — 4 [летальных случая за сутки]», — такую статистику приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Что до заболевших, то их за сутки 138 — меньше, чем накануне, когда оперштаб отчитывался о 165 заразившихся.
Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии в школах Тюменской области на неделю продлят каникулы. В общей сложности они составят 14 дней. В настоящий момент, по данным управления Роспотребнадзора по региону, на карантин по COVID-19 закрыто 10 классов в 6 школах Тюмени.
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