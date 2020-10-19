Из-за второй волны коронавируса в школах Тюмени продлили каникулы

Коронавирус отправил школьников Тюмени на удлиненные каникулы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские школы уйдут на удлиненные каникулы. Вместо недели, они продлятся 14 дней. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

«Мы приняли решение уйти на удлиненный формат каникул. Если ранее они должны были продлиться с 26 октября по 1 ноября включительно, то теперь увеличатся на еще одну неделю — до 9 ноября. Каких-либо последствий для объема усвоения школьного материала это не принесет. После выхода с отдыха интенсивность программ для учеников не будет увеличена, а последующие каникулы не будут сокращены», — рассказал Райдер.

Кроме того чиновник опроверг слухи о том, что школы собираются переводить на дистанционное образование. «Такую меру мы не рассматриваем ни частично, ни в полном варианте. Угрозы неконтролируемого распространения коронавируса мы не имеем ни в целом по области, ни конкретно в Тюмени. Во время каникул в школах проведут дезинфекцию», — отметил замгубернатора.

По словам Райдера сегодня в Тюменской области нет полностью закрытых школ. Частично закрыты 44 класса в восьми образовательных учреждениях, в которых ученикам поставлен диагноз ОРВИ. В детских садах — чуть более 20 групп. Что касается коронавируса, то в настоящий момент в области им болеют чуть более 30 детей. По этой причине они находятся на самоизоляции, а восемь классов в семи школах региона закрыты на карантин по COVID-19.