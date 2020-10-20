В Тюмени пациентов с коронавирусом и врачей будут возить на такси

На сайте госзакупок появились тендеры на перевозку врачей и пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для организации перевозок врачей городских поликлиник Тюмени и пациентов с подозрением на коронавирус будут привлечены сторонние перевозчики. Соответствующие контракты размещены на портале госзакупок. На эти цели будет потрачено 9, 6 млн рублей.

«Транспортные услуги в целях оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов на КТ и перевозки с одного этапа оказания медицинской помощи на другой (долечивание)», — указано в названии тендеров. На данный момент по большинству контрактов единственным поставщиком услуг выступает ООО «Тюменское автотранспортное предприятие». Получить оперативный комментарий в компании URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос.

Один из владельцев тюменских таксопарков — партнеров «Яндекс.Такси» пояснил агентству, что, возможно, для исполнения контрактов в Тюменском АТП привлекут сторонних перевозчиков. «Сложно сказать, хватит ли у компании машин для обеспечения этих тендеров. Все-таки автомобилей понадобится много. Тюменские таксопарки, в случае необходимости, готовы выступить субподрядчиками. Мы открыты к предложениям», — заявил агентству инсайдер на условиях анонимности.

В Тюменской области за минувшие сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 4 человека. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 11 995 жителей региона.