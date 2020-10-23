На фоне спроса на рублевую ликвидность рубль шестой день подряд растет к доллару. Зарубежные валюты впервые с конца сентября обновили минимум. Доллар стоит 76,12 рубля (-0,64%), евро — 90,30 (-0,24%). Также снизились цены на нефть: марка Brent стоит 41,64 доллара за баррель (-1,93%), элитная WTI опустилась на 2,19% и составила 39,75 доллара за бочку.
Ситуация в России
Центробанк России второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. На сайте регулятора говорится, что сохранение ставки связано с осложнением ситуации с коронавирусом.
Обманутые дольщики могут повторно использовать средства материнского капитала. В правительстве РФ объяснили, что средства маткапитала в Пенсионный фонд будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков. Раньше обманутым дольщикам приходилось возвращать их в ПФР и потом снова получать через суд.
В профсоюзе поставщиков и производителей продуктов питания предупредили, что в ближайшее время в России могут подорожать товары. В частности, речь идет о макаронах, мясе и молоке.
Президент России Владимир Путин назвал главные экономические задачи страны. Среди них: рост доходов граждан, увеличение занятости населения, восстановление потребительского спроса и снижение влияния пандемии коронавируса на экономику. Сроки выполнения задач российский лидер не уточнил.
В 2021 году в России может появиться цифровой рубль. Об этом рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, новый формат валюты не вытеснит наличные и безналичные средства из оборота.
Ситуация в мире
В Кремле считают нелегитимными санкции США против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.
В Еврокомиссии заявили, что правительство России
Прогнозы и мнения экспертов
Президентские выборы в США станут главным событием, влияющим на российскую валюту до конца 2020 года. В случае победы демократа Джо Байдена доллар может пробить отметку в 80 рублей, рассказал URA.RU экономист Виталий Калугин.
В России ожидается новое
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