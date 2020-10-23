Обманутые дольщики смогут дважды использовать материнский капитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне спроса на рублевую ликвидность рубль шестой день подряд растет к доллару. Зарубежные валюты впервые с конца сентября обновили минимум. Доллар стоит 76,12 рубля (-0,64%), евро — 90,30 (-0,24%). Также снизились цены на нефть: марка Brent стоит 41,64 доллара за баррель (-1,93%), элитная WTI опустилась на 2,19% и составила 39,75 доллара за бочку.

Ситуация в России

Центробанк России второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. На сайте регулятора говорится, что сохранение ставки связано с осложнением ситуации с коронавирусом.

Обманутые дольщики могут повторно использовать средства материнского капитала. В правительстве РФ объяснили, что средства маткапитала в Пенсионный фонд будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков. Раньше обманутым дольщикам приходилось возвращать их в ПФР и потом снова получать через суд.

В профсоюзе поставщиков и производителей продуктов питания предупредили, что в ближайшее время в России могут подорожать товары. В частности, речь идет о макаронах, мясе и молоке.

Президент России Владимир Путин назвал главные экономические задачи страны. Среди них: рост доходов граждан, увеличение занятости населения, восстановление потребительского спроса и снижение влияния пандемии коронавируса на экономику. Сроки выполнения задач российский лидер не уточнил.

В 2021 году в России может появиться цифровой рубль. Об этом рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, новый формат валюты не вытеснит наличные и безналичные средства из оборота.

Ситуация в мире

В Кремле считают нелегитимными санкции США против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.

В Еврокомиссии заявили, что правительство России искажает механизмы рыночных механизмов в экономике, то есть занижает рыночную цену практически любых видов отечественной продукции. В докладе ЕК уточняется, что это может стать поводом для введения антидемпинговых пошлин ЕС на российские товары.

Прогнозы и мнения экспертов

Президентские выборы в США станут главным событием, влияющим на российскую валюту до конца 2020 года. В случае победы демократа Джо Байдена доллар может пробить отметку в 80 рублей, рассказал URA.RU экономист Виталий Калугин.

В России ожидается новое повышение налога на высокие доходы. Об этом сообщила главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова. Первым шагом для этого стало повышение ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% на высокие доходы.