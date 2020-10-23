В Центробанке РФ назвали сроки появления цифрового рубля

Цифровой рубль в РФ может появиться в 2021 году. Об этом рассказала председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на совещании по экономическим вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Пилотирование (проекта цифрового рубля — прим. ред.) мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — цитирует «Интерфакс» Набиуллину. По ее словам, новый формат валюты не вытеснит наличные и безналичные средства из оборота.
Ранее сообщалось, что некоторые российские банки заинтересованы в переходе на цифровой рубль, передает телеканал 360. Среди них ПСБ, МКБ, «Дом.РФ», «Зенит» и крымский РНКБ. Носителем для нового формата валюты станет аналог банковской карты. В ЦБ считают, что россияне могут получать зарплаты и пособия в цифровых рублях.
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