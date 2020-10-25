Тюменские депутаты рассказали, как они переносят коронавирус

В областной думе Тюмени заявляют лишь о трех случаях заражения депутатов коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У депутатов тюменской областной думы — Тамары Казанцевой, Виктора Рейна и Владимира Ковина, коронавирус протекает без осложнений. Об этом парламентарии рассказали в беседе с URA.RU.

«Температуры нет, других симптомов тоже. Приходил врач. Уже пропила антивирусные препараты, завтра последний день приема антибиотиков. Я на самоизоляции. Посмотрим, что покажет следующий тест, сдам его в конце месяца», — рассказала URA.RU депутат Тамара Казанцева. По ее словам, никто из ее помощников не болеет, а с коллегами, которые также оказались ковид-положительными, она в последнее время и вовсе не общалась.

«Три дня была температура, сейчас более-менее. Сегодня у меня уже второй раз был врач, продолжаю лечение. О том, как произошло заражение, ничего сказать не могу. Мы с коллегами и сами пытались разобраться, но это бесполезно. Сейчас хоть где можно заразиться. В думе все носим маски, при входе проверяют температуру, обрабатывают руки. Могли заразиться и от обслуживающего персонала, у нас водители болели. Сейчас искать кто крайний не нужно, главное следовать предписаниям и не допустить осложнений», — рассказал депутат облдумы Виктор Рейн.

«Чувствую себя нормально. Лечение назначено, такое же, как и для всех, кто болеет коронавирусом», — отметил парламентарий Владимир Ковин.

Ранее URA.RU сообщало, что тесты на коронавирус депутаты сдали накануне очередного заседания. Результат оказался положительным у трех из них. В пресс-службе облдумы подчеркнули, что о других случаях коронавируса среди парламентариев им не известно.