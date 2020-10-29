Роспотребнадзор нашел объяснение рекорду ЯНАО по коронавирусу

Главный санврач ЯНАО Людмила Нечепуренко рассказала о причинах высокой заболеваемости Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За весь период пандемии коронавируса в лабораториях ЯНАО было сделано 800 тысяч тестов на COVID-19. Этим объясняются высокие показатель заболеваемости, заявила глава окружного управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко на заседании правительства региона.

«Ямал на сегодняшний день на первом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19 за период с начала эпидемиологического подъема, — приводит слова главного санврача ЯНАО пресс-служба окружного кабмина. — Это объясняется первым местом нашего округа по охвату населения тестированием». Всего, как отметила Нечепуренко, тестов на коронавирус в ЯНАО было проведено в 3,6 раз выше российского показателя из расчета на 100 тысяч населения.

Между тем, по частоте летальных исходов округ вышел на восьмое место среди регионов России. За последние 10 дней в ЯНАО умерли 35 пациентов, а за все время пандемии — 141 человек. За последние сутки коронавирусом заразились 184 жителя ЯНАО, пятеро скончались.

Ранее сообщалось, что карантин в ЯНАО объявлен до 1 ноября, однако из-за сложной ситуации с пандемией власти округа заявили, что режим ограничений будет продлен. Губернатор Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в регионе в период пандемии.