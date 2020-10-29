Число случаев коронавируса на Ямале достигло 20 374 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Аномальный рост смертности продолжается в ЯНАО на протяжении полутора недель. По частоте летальных исходов округ вышел на восьмое место среди регионов России.

«На Ямале зарегистрировано пять летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией — в Пуровском районе, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. Трое мужчин и две женщины пожилого возраста находились на искусственной вентиляции легких. Их состояние усугубилось хроническими заболеваниями», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова.

Кроме того, за последние сутки коронавирусом заразились 184 жителя ЯНАО. Больше всего случаев приходится на Надымский район, где выявили 41 пациента. Еще 23 человека подхватили инфекцию в Ноябрьске, а в Салехарде заболели 20 горожан. На Лабытнанги пришлось 19 случаев, а на Новый Уренгой — 10. Всего в ЯНАО подтверждено 20 374 случая коронавируса. Вылечились 14 446 пациентов.

За последние 10 дней в ЯНАО умерли 35 пациентов, а за все время пандемии — 141 человек. По частоте смертей Ямал занимает восьмое место в России — 26,2 случая на 100 тысяч населения. Сейчас ЯНАО с небольшим перевесом опережает Магаданская область (26,4), а лидирует Санкт-Петербург (71). За три дня округ резко ухудшил позиции, ворвавшись в первую десятку с 11 места.

Карантин в ЯНАО объявлен до 1 ноября. Из-за сложной ситуации с пандемией власти округа заявили, что режим ограничений будет продлен. Губернатор Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в ЯНАО на время пандемии.