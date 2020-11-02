Сдать бесплатный тест на COVID-19 могут далеко не все тюменцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по тестированию населения на коронавирус. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

«Наша область входит в список лидеров по тестированию населения на коронавирус. Регион находится на 10 месте в топ-15 субъектов по абсолютному количеству проведенных исследований. Всего проведено 1 101 292 тестирования на COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Ежедневно в регионе проводят более 10 000 исследований. Анализы берут как государственные, так и частные лаборатории. При этом сдать бесплатный тест могут только контактные лица (чьи данные сообщил сам больной коронавирусом), беременные женщины, больные пневмонией, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 65 лет (с признаками ОРВИ) и те, кто страдает рядом хронических заболеваний.

А вот в частных клиниках сдать анализ может каждый желающий, но только за свой счет, если у вас нет симптомов простуды. По данным Роспотребнадзора такие услуги предоставляют семь компаний. В двух из них корреспонденту URA.RU сообщили, что тест можно сдать только на антитела. Метод ПЦР используют в пяти. Дешевле всего тест обойдется в лаборатории «БиоМед+» — 1 750 рублей, однако результат выдадут через три дня, а саму процедуру нужно ожидать в живой очереди. В остальных клиниках (МСЧ «Нефтяник», «Мать и дитя», государственном «Центре гигиены и эпидемиологии») принимают по записи, итог сообщат в течение суток, а в «Доктор-Арбитайло» — и вовсе за несколько часов. Стоимость исследований — от 2 096 до 2 890 рублей.