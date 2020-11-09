Долги курганцев перед банками выросли во время карантина

За год задолженность по кредитам курганцев выросла на 8,9 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Задолженность жителей Курганской области по кредитам на 1 октября 2020 года выросла на 8,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Уральского главного управления Центрального Банка РФ.

«Общая задолженность жителей Курганской области (физ. лица) по ипотечным и потребительским кредитам перед кредитными организациями на 1 октября 2020 года составляет — 90,7 млрд. рублей, доля просроченной задолженности — 4,3%», — рассказали URA.RU в пресс-службе. 1 октября 2019 года жители региона должны были 81,8 млрд рублей. Тогда доля просроченной задолженности составила 4,1%.

За последние девять месяцев наибольший прирост задолженности был зафиксирован в августе и сентябре — 1,8%. Меньше всего задолженность выросла в мае — на 0,2%.

Задолженность курганцев по ипотечным кредитам за данный период выросла на 12%. 1 октября она равнялась 37,2 млрд рублей. «За этот же период просроченная задолженность снизилась на 6,8%, и составила 207 млн рублей, что говорит о растущей кредитной дисциплине зауральских заемщиков», — отметили в пресс-службе. Наибольший рост задолженности по ипотеке был замечен в сентябре (3%), наименьший — в январе и феврале (0,3%).

Из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, россияне до 1 октября могли попросить кредитные каникулы. Жители региона оформили кредитные каникулы на 24 млн рублей, а больше 5000 курганцев с 20 марта до 28 октября реструктурировали свои кредиты на 963 млн рублей.