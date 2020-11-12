В Кургане вынесли приговор банде, прилюдно похитившей подростка

Четверо курганцев приговорены к тюремным срокам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд отправил за решетку участников преступного сообщества, которые год назад похитили 18-летнего юношу на глазах у многочисленных свидетелей. Злоумышенников также признали виновными в незаконном сбыте наркотиков, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«Вечером 6 октября 2019 года возле одного из торговых центров Кургана осужденные напали на 18-летнего потерпевшего. Злоумышленники на глазах у очевидцев затолкали молодого человека в автомобиль», — сообщили в ведомстве. Молодого человека вывезли на окраину города и избили, требуя вернуть долги. Позже автомобиль похитителей задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Оказалось, что в течение 2019 года осужденные через интернет продавали наркотики при помощи «тайниковых» закладок. Осужденная за похищение женщина привлекла в эту преступную группу двух человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местных жителей, действовавших в составе организованной преступной группы», — сообщили в СУ СК. Женщину признали виновной по по ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч.4 ст. 150, ч.1 ст. 126 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, похищение человека). Двух человек осудили за сбыт наркотиков, еще двух — за похищение человека. Осужденным назначено наказание в виде 14, 13, пяти и двух лет колонии, еще одного приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Похищение подростка возле торгового центра «Гипер сити» в Кургане очевидцы сняли на видео, сообщало ранее URA.RU. Позже стало известно, что попавшая на видео 27-летняя местная жительница на момент похищения человека уже была обвиняемой по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.