Медики приехали только после угроз пациентки пожаловаться в Салехард Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевшая жительница Надыма (ЯНАО) больше недели не могла дождаться приезда медиков, несмотря на многочисленные звонки в скорую помощь. Все это время у женщины держалась температура под 40 градусов и лечиться ей приходилось самостоятельно. Об этом URA.RU рассказала сама пациентка по имени Виктория.

Женщина заболела в начале ноября. Несмотря на симптомы коронавируса, по словам пациентки, ее тест показал отрицательный результат. Со временем у Виктории сильно поднялась температура: по утрам 38,4 градуса, к вечеру 39,9. «В воскресенье попыталась вызвать врача на дом. В скорой каждый день говорили: „Ждите“. Я ждала более недели, а потом сказала им, что пожалуюсь в Салехард. Только тогда приехали», — сказала Виктория в беседе с URA.RU.

Когда медики прибыли, женщине, по ее словам, стало настолько плохо, что она потеряла сознание. Заподозрив коронавирус, врачи отправили пациентку на томографию. «Я долго сидела там, четырежды умоляла позвать врача, у меня была температура, падала без сил. В итоге собрала последние силы и ушла пешком по морозу домой», — поделилась надымчанка.

Все это время женщина была вынуждена лечиться собственными средствами. В аптеках города она не смогла найти нужных лекарств: «Если бы не было своих запасов, не знаю, как бы я выжила».

В департаменте здравоохранения ЯНАО заявили URA.RU, что обычно время ожидания скорой помощи не превышает 20 минут. «Медицинские организации работают с максимальной нагрузкой. Если врач не пришел в день вызова, он придет максимум на следующий день. Отметим, что пациенты с выраженной клинической картиной первоочередны», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Департамент пообещал провести проверку по факту неоказания помощи пациентке. «При выявлении нарушений примем меры», — отметили там.