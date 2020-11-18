Власти ЯНАО нашли новый способ ловить нарушителей карантина

Следить за нарушителями самоизоляции будут по дорожным камерам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За жителями ЯНАО, которые по предписанию Роспотребнадзора должны сидеть на карантине по коронавирусу, начали следить с помощью камер ГИБДД. Об этом методе надзора за ямальцами шла речь на заседании с участием замгубернатора Аркадия Бессонова, сообщили в пресс-службе правительства.

Списки людей, которые вернулись из-за границы и должны находиться на самоизоляции, каждый день обновляются в дежурных частях отделов внутренних дел. «Для отслеживания соблюдения такими гражданами соблюдения режима самоизоляции используются, в том числе, возможности комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, установленные на дорогах региона», — рассказали в правительстве ЯНАО.

Кадры, которые передают камеры, помогают выявлять нарушителей. Если машина находящегося на карантине ямальца будет замечена на дороге, у властей появится основание для разговора с ним. Недобросовестных граждан будут привлекать к ответственности.

В начале октября власти ЯНАО заявили, что в восьми городах ЯНАО в ближайшее время установят камеры слежения, способные распознавать лица. На эти цели власти региона готовы потратить порядка 287 млн рублей. Такое поручение губернатору Дмитрию Артюхову дал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.