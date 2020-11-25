Курганский детсад стал временной гостиницей для строителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в селе Целинное строители живут в детском саду «Светлячок» во время его ремонта. Местные жители и коллектив педагогов возмутились, что работники проживают там и укрываются детскими одеялами. Об этом на условиях анонимности рассказали URA.RU родители воспитанников детского сада.

«У нас село небольшое, все на виду. Воспитатели детсада на днях рассказали, что строители там живут. Спят на детских кроватках. Растащили все одеяльца. Их видели даже в больнице, где эта же бригада делает ремонт», — рассказала местная жительница.

Мама дошкольника добавила, что ремонт детсада затянулся. Его обещали сдать к 1 сентября. «В июле местные власти говорили, что сделано 80%. Но до сих пор детсад не работает. Дети сидят по домам с апреля», — пояснила женщина.

В подрядной организации URA.RU подтвердили, что строительная бригада живет в здании детского сада. «Такое практикуется, чтобы оперативно делать работы. В Целинном нет ни одной гостиницы, квартиры не сдают. Парням очень не хотелось так жить, но пришлось, чтобы выполнить задачу», — рассказал директор ООО «СК Развитие» Антон Якимушкин.

При этом он отрицает, что строители пользовались детскими одеялами. «Вы их видели? Это кусочек 60 см на метр. Мне сложно представить, как здоровым мужикам ими укрываться. То, что из трех кроватей составляли и делали одну, да. Ничего в этом страшного нет», — пояснил директор. С его слов, все детские вещи администрация детсада закрыла в отдельном помещении.

Строители готовятся сдать объект через две недели. Сейчас им необходимо застеклить лоджию, где для детей будет сделан зимний сад.

В селе Целинное ремонтируют детсад «Светлячок» Фото Антона Якимушкина