Hurriyet: Зеленский спрячется от Трампа «под зонтом» Эрдогана

В условиях международного давления президента США Дональда Трампа и отторжения со стороны Европы, глава Украины Владимир Зеленский обратился за поддержкой к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, вспоминая визит Зеленского в Анкару.
«Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже [российский лидер Владимир] Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана», — считает колумнист Hurriyet.
Сельви также отметил символизм момента, когда Эрдоган встретил Зеленского под мокрым снегом, предложив ему укрытие под своим зонтом. Этот жест был воспринят «важным посланием миру».
Ранее делегации США и РФ встретились в Эр-Рияде (Саудосвкая Аравия), чтобы обсудить двухсторонние отношения и ситуацию на Украине. Беседа длилась более четырех часов. Зеленский переговоры представителей двух сверхдержав проигнорировал и посетил в это время Турцию, где встретился с Эрдоганом.
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