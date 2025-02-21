На трассе Курган — Челябинск появились новые вышки, которые повлияли на качество поездок

На трассе Курган — Челябинск улучшили качество мобильного интернета LTE и голосовую связь для тысяч автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе цифровой экосистемы.
«На участке между Курганом и Челябинском на федеральной автодороги Р-254 „Иртыш“ расширили покрытие сети LTE. Сразу в двух регионах на базовых станциях включен „дальнобойный“ диапазон LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании ПАО «МТС».
Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Челябинск в Щучанском, Мишкинском и Юргамышском округах. На территории соседнего региона — у автотрассы, проходящей по Красноармейскому району Южного Урала, граничащем с Курганской областью.
Ранее URA.RU писало, что качество мобильного интернета улучшили на трассе Курган — Тюмень. Дополнительное оборудование установили вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.