На трассе Курган — Челябинск появились новые вышки, которые повлияли на качество поездок

Мобильный интернет на трассе Курган — Челябинск стал более качественным
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На трассе Курган — Челябинск улучшили мобильную связь
На трассе Курган — Челябинск улучшили мобильную связь Фото:

На трассе Курган — Челябинск улучшили качество мобильного интернета LTE и голосовую связь для тысяч автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе цифровой экосистемы.

«На участке между Курганом и Челябинском на федеральной автодороги Р-254 „Иртыш“ расширили покрытие сети LTE. Сразу в двух регионах на базовых станциях включен „дальнобойный“ диапазон LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании ПАО «МТС».

Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Челябинск в Щучанском, Мишкинском и Юргамышском округах. На территории соседнего региона — у автотрассы, проходящей по Красноармейскому району Южного Урала, граничащем с Курганской областью.

Ранее URA.RU писало, что качество мобильного интернета улучшили на трассе Курган — Тюмень. Дополнительное оборудование установили вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово.

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На трассе Курган — Челябинск улучшили качество мобильного интернета LTE и голосовую связь для тысяч автомобилистов. Об этом корреспонденту URA.RU в пресс-службе цифровой экосистемы. «На участке между Курганом и Челябинском на федеральной автодороги Р-254 „Иртыш“ расширили покрытие сети LTE. Сразу в двух регионах на базовых станциях включен „дальнобойный“ диапазон LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании ПАО «МТС». Дополнительное телеком-оборудование установлено вдоль трассы Курган — Челябинск в Щучанском, Мишкинском и Юргамышском округах. На территории соседнего региона — у автотрассы, проходящей по Красноармейскому району Южного Урала, граничащем с Курганской областью. Ранее URA.RU писало, что качество мобильного интернета улучшили на трассе Курган — Тюмень. Дополнительное оборудование установили вблизи сел Редькино, Белозерское и Березово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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