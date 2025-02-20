20 февраля 2025

В школах Кургана из-за морозов отменили занятия

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В школах Кургана отменили занятия для 1 и 2 классов
В школах Кургана отменили занятия для 1 и 2 классов Фото:

Из-за сильных морозов в Кургане занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 2 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — сообщается на сайте ведомства. По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Кургане -25 градусов. Ветра нет.

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Из-за сильных морозов в Кургане занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. «В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 2 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — сообщается на сайте ведомства. По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Кургане -25 градусов. Ветра нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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