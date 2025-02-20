В школах Кургана из-за морозов отменили занятия

В школах Кургана отменили занятия для 1 и 2 классов
Из-за сильных морозов в Кургане занятия для учащихся 1-2 классов первой смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
«В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 2 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — сообщается на сайте ведомства. По данным Курганского ЦГМС, в 6 часов в Кургане -25 градусов. Ветра нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!