Верховный суд Украины пошел против решений Зеленского

Впервые Верховный суд Украины признал незаконным введение санкций Советом национальной безопасности и обороны против частного лица. Как сообщают СМИ, речь идет об ограничениях в отношении гражданина Франции Луи-Мишеля Дюрея.
«Признать противоправным и недействительным указ... „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции — прим. URA.RU) по части введения в действие персональных специальных санкций“», — передает телеканал «Эспресо» решение суда.
По данным источника, это первый случай на Украине, когда суд отменил персональные санкции. При этом решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Француз Луи-Мишель Дюрей ранее занимал должность в совете директоров Сетелем банка, дочерней компании Сбербанка и французской банковской группы BNP. Однако он доказал, что к моменту введения санкций уже несколько лет не работал на этой должности.
Санкции против Дюрея были введены 19 февраля 2023 года на 10 лет. Они включали блокировку активов, запрет на вывод капитала из Украины, приостановку финансовых обязательств и запрет на въезд в страну.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» и экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По предварительной информации, он подозревается в государственной измене. Об этом писал «Царьград».
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