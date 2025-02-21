Госсекретарь США внес ясность в вопрос снятия санкций с Россией

Вопрос снятия санкций с России не обсуждался в ходе его недавних переговоров с российскими представителями в Эр-Рияде. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что дискуссии еще не достигли стадии, когда можно было бы говорить о снятии ограничений против РФ.
«Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл. Вопрос еще даже не стоит на повестке», — заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, оно опубликовано на X-аккаунте последней. Он уточнил, что встреча была сфокусирована на обсуждении перспектив мирного процесса на Украине.
Госсекретарь подчеркнул, что конкретные условия возможного соглашения, включая территориальные вопросы, не обсуждались. Также он добавил о продолжающихся консультациях с европейскими союзниками и Киевом по данной тематике.
Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США по ситуации на Украине. Беседа представителей двух стран шла 4,5 часа. Тогда, во время беседы с журналистами, Рубио намекнул на отмену санкций против РФ после конца СВО.
Европейские дипломаты начали опасаться возможной отмены американскими властями ограничений в отношении России. По данным из дипломатических источников Европейского союза, в Вашингтоне обсуждается вопрос не только о сохранении, но и о возможном ужесточении экономических санкций в отношении России. Однако глава Минфина США Скотт Бессент также допустил снятие санкций с России.
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