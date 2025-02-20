20 февраля 2025

Актер Дмитрий Певцов вернулся в театр «Ленком»

© Служба новостей «URA.RU»
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Певцов вернулся в родной театр
Певцов вернулся в родной театр Фото:

Актер Дмитрий Певцов заявил о своем возвращении в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Это решение последовало за приглашением от нового художественного руководителя театра Владимира Панкова.

«Сначала будет возвращение в спектакль „Юнона и Авось“, далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — написал Певцов у себя в telegram-канале. Актер также назвал театр «родным».

В январе произошел конфликт между Певцовым и предыдущим директором театра Марком Варшавером, который критически высказывался о возможности Певцова совмещать несколько проектов. В результате фотографию актера даже временно убрали со стены в фойе театра. С приходом нового руководства актер вновь становится частью театральной жизни «Ленкома».

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Актер Дмитрий Певцов заявил о своем возвращении в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Это решение последовало за приглашением от нового художественного руководителя театра Владимира Панкова. «Сначала будет возвращение в спектакль „Юнона и Авось“, далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — написал Певцов у себя в telegram-канале. Актер также назвал театр «родным». В январе произошел конфликт между Певцовым и предыдущим директором театра Марком Варшавером, который критически высказывался о возможности Певцова совмещать несколько проектов. В результате фотографию актера даже временно убрали со стены в фойе театра. С приходом нового руководства актер вновь становится частью театральной жизни «Ленкома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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