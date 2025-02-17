«Директор не понимает задач»: из главной свердловской библиотеки массово увольняются люди

Из библиотеки Белинского в Екатеринбурге массово увольняются сотрудники

18 февраля 2025 в 08:25 Размер текста - 17 +

Из Белинки за последнее время ушли десятки сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге из библиотеки имени Белинского массово увольняются сотрудники. Такая тенденция сложилась за последние полгода после прихода нового руководителя Ольги Титовой, об этом URA.RU сообщили сразу два сотрудника учреждения. По их словам, подчиненных не устраивает манера ее управления. «Титова пришла в августе, и только за вторую половину 2024 года уволилось порядка 20 человек. В январе ушли четыре заместителя: по научной работе, по АХЧ, библиотечному делу и главный бухгалтер. А в феврале собирается уволиться почти в полном составе IT-отдел», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме В главную свердловскую библиотеку пришел новый директор Среди уволившихся есть те, кто протрудился в учреждении более 20 лет и по сути отдал Белинке всю свою жизнь. Например, заместитель по библиотечной работе Елена Голендухина, заслуженный работник культуры РФ. Корреспондент попросил ее прокомментировать причины своего ухода, но Голендухина отказалась, сославшись на личные мотивы. При этом оба собеседника агентства уверяют, что люди уходят из-за нового директора. У большинства работников якобы возникли сомнения в компетенциях Титовой. «У нее уровень руководителя не областной библиотеки, она не понимает, что такое областная библиотека, не понимает всех задач и технологию работы. У Ольги Анатольевны взгляд на Белинку как на маленькую библиотеку, даже филиал. Но тут уровень всегда был высокий, это не песни и пляски», — заявил один из рассказчиков. Другой человек посетовал, что Титова якобы не пытается услышать мнения коллектива. «Она не умеет разговаривать с людьми, ей неинтересен опыт и уклад, которые были накоплены библиотекой годами, десятилетиями. У Ольги Анатольевны есть только ее взгляд — как решила, так и будет. Раньше она возглавляла библиотеку в Березовском, до этого была методистом в детской библиотеке. Ощущение, что у нее так и остался узкий взгляд специалиста маленькой городской библиотеки», — сказал собеседник. Сотрудники за последние месяцы написали несколько обращений в свердловский минкульт и рассказали о тревожащей их ситуации. Под заявлениями стояли подписи примерно 50 человек. Сама Титова вежливо отказалась прокомментировать массовый уход подчиненных и заявления о некомпетенции. Вместо этого она предложила корреспонденту обсудить развитие библиотечной сферы. Обновлено в 9.14: добавлен комментарий Ольги Титовой Глава Белинки обратила внимание, что в ее организации трудится почти 200 человек, библиотека работает не меняя график и становится более доступной. Как и в любой структуре, в ней есть текучка кадров, но это не является, по мнению Титовой, массовым увольнением сотрудников. «На сегодняшний день в разный период закончили свою трудовую деятельность в библиотечной сфере несколько человек, кто-то из них по собственному желанию, а кто-то просто вышел на пенсию. Два молодых человека с техническим образованием ушли на более высокооплачиваемую работу. Мне, как руководителю, жаль терять стажистов и молодые кадры, любого специалиста! Я всегда готова к обсуждению, если коллег что-то не устраивает! Считаю, что всегда можно договориться и эффективно работать вместе, развитая нашу горячо любимую библиотечную сферу, тем более что впереди у нас грандиозные проекты!» — прокомментировала ситуацию Титова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из библиотеки имени Белинского массово увольняются сотрудники. Такая тенденция сложилась за последние полгода после прихода нового руководителя Ольги Титовой, об этом URA.RU сообщили сразу два сотрудника учреждения. По их словам, подчиненных не устраивает манера ее управления. «Титова пришла в августе, и только за вторую половину 2024 года уволилось порядка 20 человек. В январе ушли четыре заместителя: по научной работе, по АХЧ, библиотечному делу и главный бухгалтер. А в феврале собирается уволиться почти в полном составе IT-отдел», — рассказал собеседник агентства. Среди уволившихся есть те, кто протрудился в учреждении более 20 лет и по сути отдал Белинке всю свою жизнь. Например, заместитель по библиотечной работе Елена Голендухина, заслуженный работник культуры РФ. Корреспондент попросил ее прокомментировать причины своего ухода, но Голендухина отказалась, сославшись на личные мотивы. При этом оба собеседника агентства уверяют, что люди уходят из-за нового директора. У большинства работников якобы возникли сомнения в компетенциях Титовой. «У нее уровень руководителя не областной библиотеки, она не понимает, что такое областная библиотека, не понимает всех задач и технологию работы. У Ольги Анатольевны взгляд на Белинку как на маленькую библиотеку, даже филиал. Но тут уровень всегда был высокий, это не песни и пляски», — заявил один из рассказчиков. Другой человек посетовал, что Титова якобы не пытается услышать мнения коллектива. «Она не умеет разговаривать с людьми, ей неинтересен опыт и уклад, которые были накоплены библиотекой годами, десятилетиями. У Ольги Анатольевны есть только ее взгляд — как решила, так и будет. Раньше она возглавляла библиотеку в Березовском, до этого была методистом в детской библиотеке. Ощущение, что у нее так и остался узкий взгляд специалиста маленькой городской библиотеки», — сказал собеседник. Сотрудники за последние месяцы написали несколько обращений в свердловский минкульт и рассказали о тревожащей их ситуации. Под заявлениями стояли подписи примерно 50 человек. Сама Титова вежливо отказалась прокомментировать массовый уход подчиненных и заявления о некомпетенции. Вместо этого она предложила корреспонденту обсудить развитие библиотечной сферы. Обновлено в 9.14: добавлен комментарий Ольги Титовой Глава Белинки обратила внимание, что в ее организации трудится почти 200 человек, библиотека работает не меняя график и становится более доступной. Как и в любой структуре, в ней есть текучка кадров, но это не является, по мнению Титовой, массовым увольнением сотрудников. «На сегодняшний день в разный период закончили свою трудовую деятельность в библиотечной сфере несколько человек, кто-то из них по собственному желанию, а кто-то просто вышел на пенсию. Два молодых человека с техническим образованием ушли на более высокооплачиваемую работу. Мне, как руководителю, жаль терять стажистов и молодые кадры, любого специалиста! Я всегда готова к обсуждению, если коллег что-то не устраивает! Считаю, что всегда можно договориться и эффективно работать вместе, развитая нашу горячо любимую библиотечную сферу, тем более что впереди у нас грандиозные проекты!» — прокомментировала ситуацию Титова.