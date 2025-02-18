Первый миллионер в СССР, ловелас и неугодный артист: Юрию Антонову — 80

Юрий Антонов — легенда советской эстрады, чьи песни слушают и поют целые поколения. Его называли первым советским миллионером. Общий тираж его пластинок достиг почти пятидесяти миллионов. Певец поставил рекорд по количеству концертов в Ленинграде: за полмесяца — почти тридцать выступлений. 19 февраля Юрию Антонову исполняет 80 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство, музыка, армия
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Его мать Наталья Михайловна Антонова работала бухгалтером, отец Михаил Васильевич Антонов был офицером морской пехоты и участвовал в Великой Отечественной войне. У Юрия есть младшая сестра Жанна.
После войны Михаил Васильевич продолжил службу в военной администрации Берлина, а затем был переведен в Белоруссию. В городе Молодечно Минской области Юрий завершил обучение в музыкальной школе, а потом и в музыкальном училище, где освоил игру на аккордеоне.
С четырнадцати лет Юрий начал руководить хором в железнодорожном депо. После окончания училища он преподавал в детской музыкальной школе Минска, а затем был солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.
С ноября 1964 года Антонов проходил службу во внутренних войсках МВД СССР, после чего вернулся в филармонию. Там он работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника», выступая вместе с народным артистом БССР Виктором Вуячичем.
«Поющие гитары», первые хиты
После ухода из ансамбля «Тоника» Юрий Антонов переехал в Ленинград, где присоединился к известному вокально-инструментальному ансамблю «Поющие гитары» в качестве клавишника. В этом коллективе он впервые выступил в роли певца, исполнив в том числе и свои собственные композиции: «Если любишь ты», «Аэропорт» и другие.
В 1970 году одна из его песен, «Нет тебя прекрасней», в исполнении Евгения Броневицкого из «Поющих гитар», стала хитом. Мелодия этой песни пришла Антонову в голову во время поездки на гастроли в Молдавию. Впоследствии эту песню исполнил и сам Антонов.
Переехав из Ленинграда в Москву, Антонов сменил несколько музыкальных коллективов, включая «Добрые молодцы» и «Веселые ребята». В репертуары этих групп также входили его песни. Позже и другие группы и певцы стали исполнять авторские песни Антонова. Группа «Земляне» исполнила его песни «Поверь в мечту» и другие, ансамбль «Красные маки» — песню «Зеркало», Лев Лещенко исполнил «Твою судьбу», а Валерий Ободзинский — «Нашу магистраль».
Несмотря на растущую популярность, Юрий Антонов долгое время оставался малоизвестным широкой публике. Его появления на советском телевидении были ограничены из-за отсутствия членства в Союзе композиторов СССР, которое он получил лишь в 1995 году.
Песни Антонова в кино
Настоящая слава пришла к Антонову в период его сотрудничества с рок-группой «Аракс», которое началось в 1979 году. Тогда в этом коллективе на клавишных играл Александр Буйнов, а на бас-гитаре — Евгений Маргулис. Они вместе записали три мини-альбома, которые вышли тиражом свыше двадцати миллионов копий, а многие композиции с этих пластинок вошли в кинофильм «Берегите женщин».
Композитор неоднократно сотрудничал с кинематографистами, создавая песни для таких фильмов, как «Прежде, чем расстаться», где он также исполнил роль артиста Рыжикова, «Салон красоты», «Дураки умирают по пятницам» и другие. В качестве актера он появлялся в музыкальном фильме «Отчего ж нам не петь!» (1968 год), комедии «Куда он денется!» (1981 год) и драме «Незнакомая песня» (1983 год).
В 1990-е годы музыка композитора звучала в анимационном сериале «Приключения кузнечика Кузи», созданном на основе книги Михаила Пляцковского 1979 года и мюзикла, написанного Пляцковским в сотрудничестве с Антоновым в 1983 году. В этом проекте также звучал голос Антонова, который озвучивал персонажа очковой змеи Окулярии. В 2016 году его песни были использованы в анимационном фильме «Три богатыря и морской царь». Там под композицию «Мечты сбываются» проходила свадьба морского царя Эдуарда и его невесты Брунгильды.
Шоу, первые съемки на ТВ и ВИА «Синяя птица»
В 1983 году, когда Антонов стал солистом филармонии в Чечено-Ингушетии и получил здесь звание заслуженного артиста, он наконец появился и на центральном телевидении. В песенном телешоу «Шире круг», объединявшем профессионалов и любителей и давшем путевку в жизнь многим исполнителям, он презентовал широкой публике свою песню «Шире круг». Эта песня вошла в репертуар ВИА «Синяя птица», с которым в те годы Антонов вместе гастролировал.
Этот год был успешным для Антонова. Он не только прорвал телевизионную блокаду, но и дождался от фирмы грамзаписи «Мелодия» выпуска своего первого полноценного альбома под названием «Крыша дома твоего». Также в 1983-м с песней «Крыша дома твоего» ему удалось пройти в финал главного телевизионного конкурса страны «Песня года». В общей сложности к началу 2000-х музыкант сумел выпустить порядка двух десятков пластинок и дисков, тираж которых составил почти полсотни миллионов копий.
Редкие выходы на сцену
С начала 2000-х годов артист редко радует своих поклонников новыми треками. Планируемые альбомы неизменно откладываются, и всего два раза он представлял публике новые композиции: в 2013 году дуэт с Леонидом Агутиным «На Арбате» и в 2021 году совместно с Григорием Лепсом трек «Любимая».
Тем не менее, исполнитель продолжает активно участвовать в концертных выступлениях и разнообразных культурных мероприятиях. Например, он неоднократно выступал на фестивале «Легенды Ретро FM», был членом жюри на «Славянском базаре» и в конкурсе «Новая волна». В 2014 году артист занимал должность жюри на всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Пять звезд», а в 2015 году участвовал в телепроекте «Главная сцена» на канале «Россия 1».
Весной 2022 года был запланирован масштабный концерт, приуроченный к 75-летию Юрия Михайловича, которое он отметил в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 празднование на сцене пришлось отложить. Шоу должно было пройти 7 апреля 2022 года в Crocus City Hall и включать выступления не только самого юбиляра, но и приглашенных звезд. Также была запланирована телевизионная съемка концерта. Однако в последний момент мероприятие было отменено.
Первый советский миллионер
Антонов открыто заявлял о своих высоких доходах. Основное вознаграждение музыканту приносили авторские отчисления, хотя он также получал гонорары за выступления. В месяц Юрий Михайлович мог заработать от 10 до 15 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в стране составляла 100-120 рублей.
"В условиях Советского Союза большие деньги не играли решающей роли. Существовал определенный достаток, который был достаточен для комфортной жизни. У меня было две машины "Жигули": одна нуждалась в ремонте, на другой я ездил. Хватало средств на ужин в ресторане, покупку подарков для девушки... Но купить квартиру было невозможно", — поделился Антонов в эфире программы "Судьба человека".
Именно по этой причине музыкант стремился откладывать деньги. Даже в сложные времена перестройки ему удавалось сохранить большую часть накоплений.
Личная жизнь Юрия Антонова
Первая жена — Анастасия
Юрий Антонов всегда пользовался популярностью у девушек, однако он не распространяется о личной жизни. В 1969 году после переезда из Минска в Ленинград музыкант начал работать в известной группе «Поющие гитары». В тот период он встретил девушку по имени Анастасия. Девушка мечтала уехать в Америку, и Юрий, полный чувств к своей возлюбленной, решился на эмиграцию вместе с ней. В 1976 году молодые люди вступили в брак и начали планировать свое будущее за границей. Им удалось получить разрешение на выезд, и они приобрели билеты.
Однако накануне отъезда Юрий, под влиянием настойчивых аргументов своих родителей, которые выступали против эмиграции, изменил свое решение. В результате Анастасия выехала за границу одна и больше не вернулась.
Вторая жена — Мирослава Бобанович
Через некоторое время после своего развода с первой женой, Юрий Антонов встретил Мирославу. Югославская красавица прибыла в СССР в начале 1980-х годов. Она не только сумела завоевать сердце Антонова, но и убедила его переехать вместе с ней в Хорватию. Несмотря на сомнения и предостережения со стороны родственников и друзей относительно брака с иностранкой, Антонов все же решил заключить брак.
Близкие друзья певца рассказывали, что благодаря браку с Мирославой, Антонов имел возможность приобретать музыкальное оборудование в Югославии и отправлять его на продажу в Советский Союз. Спустя несколько месяцев проживания за границей, он вернулся на родину. Хотя он еще некоторое время поддерживал связь с Мирославой, их отношения в итоге прекратились. Мирослава осталась жить в Загребе, который теперь является столицей Хорватии.
Третья жена — Анна
О последней жене Антонова, Анне, в открытых источниках практически нет информации. Известно лишь, что она живет во Франции и родила ему дочь Людмилу. Появление ребенка не спасло семью от распада. Предположительно, третий союз Антонова также потерпел крах из-за того, что артист не сошелся с супругой во мнении относительно места проживании.
Сын Михаил
В 1996 году стало известно, что у Юрий Антонова родился сын Михаил. В открытых источниках нет информации о том, кто его мать. Отвечать на вопросы о нем музыкант категорически отказывался.
Скандалы
Драка с байкером
Инцидент произошел в 2012 году на одной из АЗС Подмосковья. Мотоцикл 29-летнего байкера Александра Ишутина загораживал проезд автомобилю 67-летнего Антонова. Во время потасовки мэтр получил удар по лицу, после этого обидчик скрылся. В материале журнала «Тайны звезд» утверждалось, что именно Юрий Антонов виноват в конфликте с мотоциклистом.
К заметке прилагалась фотография композитора с синяком на лице. За эту публикацию Антонов требовал компенсацию от издания в 5 млн рублей и также просил опубликовать опровержение. Иск певца был частично удовлетворен. Однако сумма возмещения морального вреда составила 20 тысяч рублей, пишет «Московский комсомолец».
По информации РИА Новости, личность мотоциклиста, который напал на Антонова, была установлена спустя полгода. Им оказался москвич 1982 года рождения. Однако по месту регистрации его также не удалось найти, он был объявлен в розыск.
Неугодный артист
Юрий Антонов стал неугодным артистом из-за скандала на концерте в Самаре в 1987 году. Во время исполнения одного из хитов кто-то из зрителей выкрикнул «Халтура!». Антонов замолчал и ушел за кулисы, не исполнив больше ни одной песни. После этого выступления Антонова в Куйбышеве отменили, а директор Москонцерта объявил певцу строгий выговор «за неэтичное поведение».
Кроме того, во время концерта в Тольятти Антонов подшутил над членами местного отделения КПСС. В результате Антонову запретили выезжать за рубеж, его перестали показывать по телевидению, а песни на время исчезли из радиоэфиров.
Чем сейчас занимается Юрий Антонов
Сейчас Антонов живет в загородном доме вместе с многочисленными питомцами. Артист давно подбирает уличных кошек и собак, которым дарит не только крышу над головой, но и заботу. Также Юрий Михайлович обожает птиц, поэтому на его участке обитают гуси, куры и экзотические фазаны.
«Вы не представляете, как мои животные на меня смотрят. Иногда заходишь на участок и кажется, что попал в зоопарк. Но мне комфортно жить с ними, никогда не бывает скучно», — рассказывал музыкант в эфире программы «Судьба человека».
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