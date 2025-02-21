Новак объяснил, на каких условиях иностранные компании вернутся в Россию

Возвращение иностранных компаний в Россию возможно только на выгодных для страны условиях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для нас условиях. Мы должны руководствоваться исключительно нашими национальными интересами», — рассказал ТАСС Александр Новак.
Он отметил, что многие ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний, уже заняты российскими производителями или партнерами из дружественных стран. Новак также подчеркнул, что работа по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будет продолжена, независимо от изменения внешних обстоятельств.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения о возвращении иностранных компаний, ушедших из России, отмечая, что их решение уйти привело к убыткам для самих компаний, в то время как российская промышленность адаптировалась и демонстрирует рост. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также подчеркнул, что Россия потребует компенсации от возвращающихся компаний.
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