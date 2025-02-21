Депутатам на Масленицу испекут в том числе черные блины

На Масленицу российским депутатам испекут черные блины. Об этом рассказали в управделами президента РФ.
«В этом году в „Кремлевском“ предложат черные блинчики с копченой сметаной и соусом тартар», — передает сообщение управления делами РИА Новости. Там добавили, что питание в правительственных учреждениях обеспечивает комбинат «Кремлевский», который в этом году предложит как традиционные блины с начинками, так и новинки, включая блинчики с форшмаком и с сыром.
В ресторанах особое внимание будет уделено созданию атмосферы праздника. Для этого организуют станции открытой кухни, где блины готовят на глазах у гостей.
Масленица является одним из самых популярных народных праздников в России. В 2025 году она начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.
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