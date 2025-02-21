Депутатам на Масленицу испекут в том числе черные блины

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Депутатам в этом году предложат традиционные блины и новинки
Депутатам в этом году предложат традиционные блины и новинки Фото:

На Масленицу российским депутатам испекут черные блины. Об этом рассказали в управделами президента РФ.

«В этом году в „Кремлевском“ предложат черные блинчики с копченой сметаной и соусом тартар», — передает сообщение управления делами РИА Новости. Там добавили, что питание в правительственных учреждениях обеспечивает комбинат «Кремлевский», который в этом году предложит как традиционные блины с начинками, так и новинки, включая блинчики с форшмаком и с сыром.

В ресторанах особое внимание будет уделено созданию атмосферы праздника. Для этого организуют станции открытой кухни, где блины готовят на глазах у гостей.

Масленица является одним из самых популярных народных праздников в России. В 2025 году она начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.

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На Масленицу российским депутатам испекут черные блины. Об этом рассказали в управделами президента РФ. «В этом году в „Кремлевском“ предложат черные блинчики с копченой сметаной и соусом тартар», — передает сообщение управления делами РИА Новости. Там добавили, что питание в правительственных учреждениях обеспечивает комбинат «Кремлевский», который в этом году предложит как традиционные блины с начинками, так и новинки, включая блинчики с форшмаком и с сыром. В ресторанах особое внимание будет уделено созданию атмосферы праздника. Для этого организуют станции открытой кухни, где блины готовят на глазах у гостей. Масленица является одним из самых популярных народных праздников в России. В 2025 году она начнется 24 февраля и продлится до 2 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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