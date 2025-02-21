Владельцев бань и теплиц предупредили о новом налоге

В России с 2025 года владельцы хозяйственных построек, включая бани, сараи и теплицы с фундаментом, будут обязаны уплачивать налог. Об этом сообщила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.
«С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения», — заявила Вепренцева. Ее слова передает РИА Новости.
Введение налога направлено на систематизацию учета недвижимости и корректировку налоговой нагрузки для объектов. По словам Вепренцевой, капитальные хозяйственные постройки требуют регистрации в Росреестре, и их кадастровая стоимость служит основой для расчета налога.
Эксперт объяснила, что объект можно исключить из налогооблагаемой базы только по законному основанию. Например, по статусу некапитального строения или наличии льготы. При этом освобождение от налога возможно только для одного хозяйственного строения площадью до 50 квадратных метров по выбору налогоплательщика, если у него несколько таких объектов. Легкие конструкции без фундамента, включая теплицы, навесы или бытовки, не подлежат налогообложению.
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