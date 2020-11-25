Главврач из ХМАО заплатила лжечиновникам аппарата губернатора

Деньги она заплатила за то, чтобы лжепроверка ее больницы прошла хорошо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный врач из ХМАО заплатила около 135 тысяч рублей, чтобы внеплановая проверка ее учреждения закончилась «хорошим исходом». Деньги она отдала по просьбе мошенников, которые представились чиновниками из аппарата губернатора. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Ей позвонили с неизвестного номера и представились чиновниками аппарата губернатора. Звонивший сказал, что больницу ждет внеплановая проверка и чтобы все прошло гладко, нужно заплатить, купив несколько подарков, на что Назарова согласилась», — добавил осведомленный источник.

В пресс-службе полиции ХМАО отказались называть фамилию потерпевшей, лишь сказав, что накануне в дежурную часть ОМВД России по Советскому району с заявлением по факту дистанционного хищения денежных средств обратилась 53-летняя жительница, у которой виртуальные преступники похитили порядка 135 тысяч рублей.

«Звонивший использовал номер стационарного рабочего телефона медучреждения, в котором заявительница исполняет обязанности главврача. Во время разговора, мужчина уверенно доводил информацию, относящуюся к сфере деятельности женщины. Он продиктовал номер телефона сотрудника одного из торговых центров Югорска, который согласился ей помочь с подготовкой к приезду комиссии. Женщина перевела все необходимые денежные средства, и звонивший, и курьер перестали выходить на связь», — объяснили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО под видом спецоперации силовиков грабят людей. Звонящие представляются полицейскими и просят помочь в поимке мошенников.