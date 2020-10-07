07 октября 2020
06 октября 2020

В ХМАО под видом спецоперации силовиков грабят людей. URA.RU объясняет новую схему отъема денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, знак запрета, разговор по телефону, медицинская маска, полицейский
Мошенники изобретают все новые способы обмана людей, устраивая настоящие спектакли Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Сургутского района отдала 150 тыс рублей мошенникам, считая, что участвует в спецоперации полиции. При этом женщина верно распознала первую часть схемы обмана, но попалась на вторую. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«Жительнице деревня Сайгатина (Сургутский район) позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности ПАО „Сбербанк России“. Заявительница поняла, что ее пытаются обмануть и прекратила разговор. Затем мошенники, используя IP-телефонию, перезвонили югорчанке повторно с „номера“ дежурной части УМВД России по ХМАО, представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что ведут разработку мошенников, которые ей звонили ранее и попросили следовать инструкциям мошенников, чтобы не сорвать операцию», — объяснили в полиции мошенническую схему.

Жительница согласилась участвовать в «спецоперации» и когда ей снова позвонили — следовала всем инструкциям, лишившись в итоге 150 тыс рублей. После того, как деньги оказались в руках злоумышленников, ей опять позвонили якобы из полиции, поблагодарили за сотрудничество, попросили ждать дальнейших указаний и никому не сообщать о случившемся, пригрозив уголовной ответственностью за разглашение информации. Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в настоящую полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Ранее URA.RU писало, о том, что телефонный мошенник устроил массовый обзвон медучреждений Сургута. Представляясь чиновником из местной администрации, он требовал деньги на подарки для некой московской комиссии.

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