В Курганской области новые карантинные ограничения

Новые ограничения коснулись утренников в детсадах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса образовательные организации не могут привлекать к мероприятиям сторонних людей. Это касается и новогодних утренников. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

«Согласно новым нормам СанПиН, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях должны быть ограничены контакты между группами, классами, мероприятия должны проводиться без привлечения сторонних организаций и людей», — рассказали в оперштабе. Его представители напомнили, что Роспотребнадзор также запретил массовые мероприятия

В оперштабе пояснили, что утренники в детских садах могут проводиться только внутри группы, так как объединять несколько групп нельзя. У детей будет возможность увидеть сказочных персонажей на утренниках, но в роли аниматоров смогут выступить только работники детсада. «В детских садах очень часто сами воспитатели выступают в роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей», — добавили в оперштабе.

В последнюю неделю в Курганской области выявляют более 100 новых случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию, а часть школьников месяц находится на дистанционном обучении.