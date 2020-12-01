Перед Новым годом Роспотребнадзор в Тюмени начал закрывать бары

Рестораторов наказывают за нарушение требований карантина в заведениях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени за месяц до Нового года начались массовые проверки баров и ресторанов на соблюдение требований карантина. Об этом URA.RU сообщил один из местных бизнесменов. По его словам, нередко в результате таких ревизий предпринимателям по решению суда выписывают крупный штраф или закрывают заведение на несколько дней или месяц.

«На самом деле, эти проверки уже носят массовый характер. И при желании, наказать владельца бара и ресторана всегда найдется за что. Вроде и запас масок есть, и антисептики, но где-то запись в журнал температурного контроля не внесли, где-то еще что-то, и все — штраф. Могут и закрыть. А это — потеря денег и клиентов. В худшем случае — из-за простоя можно остаться вообще без бизнеса», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В Тюмени за различные нарушения приостановили работу нескольких баров и ресторанов. Закрывают заведения не только за нарушение требований карантина. Так, популярное в Тюмени кафе «Фибоначчи» приостановило работу из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Прием пищи сотрудниками осуществляется на рабочих местах в производственном помещении. Там установлена одна раковина для обработки рук, мытья посуды и обработки продуктов питания. Отсутствует приточная система вентиляции», — указано на официальном сайте ведомства. В региональный оперштаб направлен запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили карантин. В частности, заведениям общепита запретили принимать гостей с 23:00 до 6:00.