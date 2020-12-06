В Целинном районе пытается найти хозяев заброшенных домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывших жителей Целинного района (Курганская область) попросили вернуться в район, чтобы прибраться на заброшенных участках. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Целинного района Александр Сытов.

«Обращаюсь к хозяевам этой [заброшенной] собственности, некоторые из которых давно выехали не только за пределы области, но и из страны, вспомнить о своей малой родине, привести в порядок свою недвижимость», — написал Сытов. К посту он прикрепил несколько фотографий заброшенных участков.

По словам главы района, уборка заброшенных домов является неразрешимой проблемой. «Население, и это понятно, не хочет наводить порядок на чужих территориях, а у сельсоветов на это нет ни сил, ни средств», — отметил он. По его словам, в таких домах собираются странные компании, строения опасны для детей, а высокие заросли на их территории могут вызвать пожары.

Ранее сообщалось, что в селе Целинное собираются массово избавляться от ветхих изб. Для этого администрация района собралась найти хозяев заброшенных построек.

Один из заброшенных домов в районе Фото: Александр Сытов, соцсеть «ВКонтакте»

Бывшим владельцам предложили навести порядок на участке Фото: Александр Сытов, соцсеть «ВКонтакте»