Депутаты увеличили пенсию курганцам на 15 рублей

Прожиточный минимум для курганских пенсионеров в 2021 году составит 8765 рублей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прожиточный минимум пенсионеров Курганской области в 2021 году увеличится до 8765 рублей. Соответствующий закон 31 августа приняли депутаты облдумы. В начале года данная сумма составляла 8750 рублей.

«Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Курганской области в размере 8765 рублей», — указано в законопроекте. Документ был опубликован на сайте облдумы.

«Эта величина определена в соответствии с новыми правилами постановления правительства Российской Федерации от июля 2019 года, исходя из фактически сложившегося прожиточного минимума пенсионера за первый и второй квартал 2020 года по Курганской области и по Российской Федерации», — объяснил на заседании Думы врио директора областного департамента экономического развития Владимир Ковалев. Он добавил, что по России прогнозное значение данной суммы на 2021 год составляет 9498 рублей.

В январе 2020 года прожиточный минимум для пенсионеров был равен 8750 рублям. Во втором квартале 2020 года данная сумма равнялась 8676 рублям.