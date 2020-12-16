В Тюменской области появятся три экологических мегапроекта

Проекты ТюмГУ будут выполняться по направлениям Западно-Сибирского НОЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский государственный университет стал победителем регионального конкурса мегагрантов на создание в университетах научно-исследовательских лабораторий под руководством ведущих ученых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Сразу три проекта ТюмГУ получили грантовую поддержку правительства Тюменской области.

«Подчеркну, что Тюменская область — единственный регион России, в котором было принято решение провести свой, региональный конкурс мегагрантов по аналогии с федеральным, который отмечает в этом году 10-летний юбилей», — отметил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. Проекты будут выполняться по направлениям Западно-Сибирского НОЦ.

Направление «Арктика: ресурсы „холодного мира“ и качество окружающей среды». Проект «TerrArctic»: «Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности».

Проект «TerrArctic»: «Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности». Направление «Биологическая безопасность человека, животных и растений». Проект «AquaBioSafe»: «Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири».

Проект «AquaBioSafe»: «Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири». Направление «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» Проект «Цифровизация подходов, направленная на оптимизацию каталитических химических технологических процессов переработки неклассического углеводородного сырья: попутного газа, свалочного газа и пластиков».

Гранты выделяются сроком на пять лет с финансированием 30 млн рублей в год. Ранее ТюмГУ стал обладателем федеральных мегагрантов на открытие лабораторий.