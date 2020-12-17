Четыре района ЯНАО не могут получить вакцину «Спутник V»

Новую партию вакцины от коронавируса доставили на Ямал Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Четыре муниципалитета ЯНАО не могут получить вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за проблем с транспортировкой. В Ямальский, Шурышкарский, Приуральский и Красноселькупский районы препарат доставят позже остальных. Точная дата пока неизвестна, сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО.

«В Приуральский, Шурышкарский, Красноселькупский и Ямальский районы вакцина поступит в ближайшее время, сейчас идет подготовка условий для хранения препарата», — рассказали в пресс-службе правительства. Отдельно там пояснили, что в данный момент проводится окончательная ревизия оборудования. Препарат планируют доставить в «ближайшие неделю-полторы».

Накануне в ЯНАО прибыла новая партия вакцины из 300 доз. Укол в первую очередь поставят людям, чаще других сталкивающимся с коронавирусом. В дальнейшем список получателей вакцины обещают расширить. Уже известно, что 40 доз из нынешней партии уйдет в Салехардскую окружную клиническую больницу.

По данным правительства, на сегодняшний день вакцинацию прошли 314 жителей Ямала, среди которых 276 медиков, 25 педагогов и 13 работников социальной сферы. Протестировать препарат решили и восемь главных врачей ямальских больниц. Ранее URA.RU стало известно, что они заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины «Спутник V».