Власти ЯНАО запасаются лекарствами перед праздниками

Депздрав заготовил лекарства минимум до февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале усиливают противовирусные меры — депздрав заготовил лекарства минимум до февраля. Такое поручение дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом стало известно на заседании координационного совета при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Медицинские препараты поставлены в округ в полном объеме. Лекарственные средства, входящие в бесплатные наборы для заболевших ОРВИ и гриппом, получены. Мы уже выдали более 122 тысяч наборов ямальцам. Накануне пришла поставка еще на 85 тысяч наборов», — приводятся слова заместителя директора Департамента здравоохранения Марии Захаровой на сайте правительства ЯНАО.

Помимо медикаментов округ к новому году усилил больницы Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Лабытнанги и Тарко-Сале аппаратами КТ. Также на время праздников продуманно расписание работы поликлиник и лабораторий.

Ранее URA.RU сообщало, что медики ЯНАО готовятся к всплеску числа больных коронавирусом. Поэтому в округе закупили 61 аппарат ИВЛ.