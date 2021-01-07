07 января 2021
06 января 2021
05 января 2021
04 января 2021
03 января 2021
02 января 2021
01 января 2021

Раненый в живот житель ЯНАО еще сутки праздновал Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу Владимира Васильева. Екатеринбург, конвоир, дубинка, полиция, охрана правопорядка, конвоирование осужденного, полицейский, охрана порядка, конвоирование, наручники, конвой
Полиция, приехавшая по вызову жены мужчины, задержала подозреваемого Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) во время застолья ударили ножом в живот, но он продолжил праздновать, а на следующий день скончался. Соответствующая информация появилась на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Убийство произошло после конфликта во время застолья в ночь с 5 на 6 января. «Гость в ходе ссоры нанес 37-летнему мужчине ранение ножом в область живота, после чего покинул жилое помещение. Раненый мужчина продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось, и он скончался», — говорится на сайте. Полиция, приехавшая по вызову жены мужчины, задержала подозреваемого.

Ранее лесоруб в ЯНАО убил друга за то, что тот тайно съедал общие припасы. Злоумышленник ударил коллегу ножом в грудь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...