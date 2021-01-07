Раненый в живот житель ЯНАО еще сутки праздновал Новый год

Полиция, приехавшая по вызову жены мужчины, задержала подозреваемого Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) во время застолья ударили ножом в живот, но он продолжил праздновать, а на следующий день скончался. Соответствующая информация появилась на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Убийство произошло после конфликта во время застолья в ночь с 5 на 6 января. «Гость в ходе ссоры нанес 37-летнему мужчине ранение ножом в область живота, после чего покинул жилое помещение. Раненый мужчина продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось, и он скончался», — говорится на сайте. Полиция, приехавшая по вызову жены мужчины, задержала подозреваемого.

Ранее лесоруб в ЯНАО убил друга за то, что тот тайно съедал общие припасы. Злоумышленник ударил коллегу ножом в грудь.