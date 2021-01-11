Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

Погодные условия не позволят выбросам предприятий рассеиваться должным образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщили в тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной станут выбросы промышленных предприятий, которые не будут рассеиваться.

«В период с 21:00 12 января и до 9:00 13 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сообщили в пресс-службе тюменского ЦГМС.

Как поясняют специалисты, погодные явления не позволят рассеиваться вредным примесям, присутствующим в воздухе. Загрязнения будут скапливаться в приземном слое.

В подобных случаях предприятия, от которых идут выбросы, должны их сократить. Первая степень опасности предусматривает снижение на 15-20%.