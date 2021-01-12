Смертность от коронавируса в ЯНАО пошла на спад

На Ямале подтверждено 33 956 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Второй день подряд в ЯНАО фиксируют по одному летальному исходу. До этого смерти пациентов были более массовыми — за последние 35 суток скончались 82 человека.

«В Салехарде умерла 61-летняя инфицированная женщина», — говорится в сообщении оперштаба. Всего за время пандемии скончалось 360 ямальцев с коронавирусом. По частоте смертей ЯНАО занимает седьмое место в России — 66,8 случая на 100 тысяч населения. Днем ранее округ был на шестой строчке, теперь его обходит Севастополь (67,3).

За сутки коронавирусом заразились 115 жителей округа. Самая крупная вспышка произошла в Пуровском районе, где зафиксировали 21 случай. В Новом Уренгое и Ноябрьске заболели по 15 человек. На Муравленко и Губкинский пришлись по 14 случаев. В Салехарде инфекцию подхватили восемь горожан. Всего в ЯНАО подтверждено 33 956 случаев коронавируса, вылечились 27 752 пациента.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 15 января. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно стабилизируется. На Ямале продолжается третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.