Мясные магазины курганского депутата атаковали грабители

В Кургане грабители нападают на мясные магазины. В центр внимания преступников попали и торговые точки сети «Велес», которая принадлежит депутату курганской облдумы Дмитрию Ильтякову. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. Сам депутат информацию подтвердил.
«В Кургане с 9 января ищут преступников, которые грабят мясные магазины. Они передвигаются на дорогой иномарке. Предположительно занимаются этим приезжие. Машина для грабежей дорогая. У местных таких нет», — поделился осведомитель из криминального мира.
Депутат облдумы Дмитрий Ильтяков подтвердил, что магазины «Велес» ограблены. Преступления совершены в промежутке c 3:00 до 5:00. «Две ночи — три магазина. Видео смотрел — парень подходит к двери и просто выламывает ее. В одном магазине забрали 150 тысяч рублей и подарочные сертификаты, в другом около 75 тысяч рублей, в третьем денег уже не было, убираем их теперь. Причем, куда прячут деньги, заведующие магазинов не сообщают даже мне», — пояснил Ильтяков. С его слов, лицо грабителя на видео не рассмотреть. Оно закрыто маской.
В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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