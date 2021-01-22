На выработку иммунитета после вакцинации может потребоваться больше месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 января, — 413-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 329-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано более 98 миллионов случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США, за ними этому показателю следуют Индия и Бразилия. Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Туроператоры Таиланда предложили властям организовать в королевстве туристические пакеты, которые включают в себя вакцинацию, а также двухнедельный карантин. С таким предложением выступил президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават.

Прививка от COVID-19 неопасна для людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Иммунитет к вирусу вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации. С таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Коронавирус в России и в мире

Согласно информации coronavirus-monitor.ru, в РФ зафиксировано более 3,6 млн зараженных. «Аэрофлот» изменил требования для вылетающих во Францию и Нидерланды. В первом случае необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР не позднее 72 часов до вылета. Во втором — отрицательный экспресс-тест не ранее чем за 4 часа до вылета.

Борис Джонсон объявил о смертоносности британского штамма COVID-19. Из тысячи зараженных этой мутацией умирает на 3-4 человек больше, чем от классического варианта вируса.

Что говорят врачи и ученые

SARS-CoV-2 поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В застоявшемся помещении повышается восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток кислорода.

Переболевшие COVID-19 люди часто жалуются на лишай и сыпь, рассказал URA.RU заведующий дерматологическим отделением медцентра «XXI век», дерматолог Алексей Шапошников. Врач отметил, что сыпь может появиться еще и на фоне снижения иммунитета.

В РФ оценено влияние вакцины на репродуктивные функции. Привитые женщины смогут рожать гарантированно, а у тех, кто от вакцинации отказался, могут возникнуть проблемы. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.