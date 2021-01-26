В курганском детсаду из-за оттепели потекла крыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском детском саду №7 в микрорайоне Рябково после потепления протекла крыша. Вода бежит из лампы в детской группе. Видео размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Детский сад „Кораблик“. 26 января 2021 года. Вода бежит из лампы», — рассказал мужчина на видео, которое размещено в группе «Инцидент/Курган». На кадрах из детского сада показана емкость на полу, куда с потолка капает вода. На заднем плане дети играют в группе.

В комментариях курганцы написали, что заведующей детского сада ранее уже писали жалобы. После них помещение закрывали, а детей отправляли в другие группы. Сейчас для решения проблемы лампу с потолка сняли. Фото выложили родители воспитанников детсада.

В пресс-службу администрации URA.RU направило запрос. В мэрии пообещали предоставить комментарии в ближайшее время.