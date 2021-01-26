26 января 2021
25 января 2021

После потепления в Кургане топит детский сад «Кораблик». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, детский сад, игровая комната, детский сад, детская комната, игрушки
В курганском детсаду из-за оттепели потекла крыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском детском саду №7 в микрорайоне Рябково после потепления протекла крыша. Вода бежит из лампы в детской группе. Видео размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Детский сад „Кораблик“. 26 января 2021 года. Вода бежит из лампы», — рассказал мужчина на видео, которое размещено в группе «Инцидент/Курган». На кадрах из детского сада показана емкость на полу, куда с потолка капает вода. На заднем плане дети играют в группе.

В комментариях курганцы написали, что заведующей детского сада ранее уже писали жалобы. После них помещение закрывали, а детей отправляли в другие группы. Сейчас для решения проблемы лампу с потолка сняли. Фото выложили родители воспитанников детсада.

В пресс-службу администрации URA.RU направило запрос. В мэрии пообещали предоставить комментарии в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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