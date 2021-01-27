Александр Высокинский официально стал первым заместителем губернатора Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высокинский вступил в должность — глава района Екатеринбурга отказался от должности вице-мэра — глава Каменска-Уральского покинул пост — екатеринбургские больницы готовят к объединению — отца Сергия намерены задержать в СИЗО до суда — активистов, которые были задержаны на несанкционированном митинге, ждут наказания. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Высокинский официально стал первым замгубернатора

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении своим первым заместителем Александра Высокинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Глава района Екатеринбурга отказался стать вице-мэром

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко отказался от должности вице-мэра по торговле. Об этом URA.RU сообщил источник.

Мэр Каменска-Уральского ушел в отставку

Депутаты гордумы Каменска-Уральского на заседании 27 января приняли отставку мэра Алексея Шмыкова. Он перейдет на работу в областное правительство.

Крупные больницы Екатеринбурга могут объединить

В Екатеринбурге обсуждают возможность объединения Свердловской областной клинической больницы №1 и городской клинической больницы №40. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

Отца Сергия намерены обвинить в экстремизме

Экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) могут обвинить в экстремизме. По словам источника, силовики стараются продлить срок ареста Романова до суда.

В Екатеринбурге готовится акция в поддержку Навального

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге объявил об акции 31 января, которая пройдет по маршруту — парк XXII Партсъезда — площадь Труда. По мнениям политологов, изменением маршрута оппозиция идет на обострение конфликта.

Участникам митинга 23 января грозит наказание

Задержанные 23 января на митинге в Екатеринбурге в поддержку блогера Алексея Навального могут получить штрафы, аресты и обязательные работы. По данным «ОВД-инфо», на акции были задержаны более 20 человек.