27 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 28 января. Отца Сергия могут оставить в СИЗО до суда, мэр Каменска-Уральского ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский официально стал первым заместителем губернатора Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высокинский вступил в должность — глава района Екатеринбурга отказался от должности вице-мэра — глава Каменска-Уральского покинул пост — екатеринбургские больницы готовят к объединению — отца Сергия намерены задержать в СИЗО до суда — активистов, которые были задержаны на несанкционированном митинге, ждут наказания. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Высокинский официально стал первым замгубернатора

  • Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении своим первым заместителем Александра Высокинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Глава района Екатеринбурга отказался стать вице-мэром

Мэр Каменска-Уральского ушел в отставку

  • Депутаты гордумы Каменска-Уральского на заседании 27 января приняли отставку мэра Алексея Шмыкова. Он перейдет на работу в областное правительство.

Крупные больницы Екатеринбурга могут объединить

  • В Екатеринбурге обсуждают возможность объединения Свердловской областной клинической больницы №1 и городской клинической больницы №40. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

Отца Сергия намерены обвинить в экстремизме

  • Экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) могут обвинить в экстремизме. По словам источника, силовики стараются продлить срок ареста Романова до суда.

В Екатеринбурге готовится акция в поддержку Навального

  • Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге объявил об акции 31 января, которая пройдет по маршруту — парк XXII Партсъезда — площадь Труда. По мнениям политологов, изменением маршрута оппозиция идет на обострение конфликта.

Участникам митинга 23 января грозит наказание

  • Задержанные 23 января на митинге в Екатеринбурге в поддержку блогера Алексея Навального могут получить штрафы, аресты и обязательные работы. По данным «ОВД-инфо», на акции были задержаны более 20 человек.

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