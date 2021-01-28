Инсайд: в Курган едет команда политтехнологов

Политтехнолог Сергей Ширяев будет помогать на выборах в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Под выборы в Госдуму в Курган приедет команда политтехнологов из других регионов. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

«На следующей неделе в Кургане ожидают группу пиарщиков. Предварительно, это будут не политтехнологи с Ямала, которые участвовали в губернаторских выборах [в 2019 году]. Имени того, кто возглавил пиар-кампанию, пока не называют», — отметил источник агентства.

По его сведениям, один из тех, кто точно войдет в команду, — политтехнолог Сергей Ширяев. «Он помогает на выборах депутату Госдумы Александру Ильтякову, который баллотируется на третий срок», — уточнил собеседник агентства.

Некоторые эксперты и политики предположили, что основная группа пиарщиков будет находиться в Тюмени, так как ожидается объединение Курганской области и «матрешки» в округ. А в Кургане выборы в Госдуму проведет само реготделение «Единой России». «Пиарщики кандидатов просто помогут единороссам. Сработают как единая команда», — поделился мнением с URA.RU сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

«Курганское отделение партии достаточно активно ведет работу. Оно успешно провело выборы в Госдуму в 2016 году. Тогда избирался Александр Ильтяков, который имеет высокий рейтинг. Сейчас выдвигается он же. Никаких сверхусилий применять не надо», — высказал URA.RU экспертное мнение политтехнолог Дмитрий Ковалев, который участвовал в выборах губернатора (Алексея Кокорина в 2014 году) и в президентских выборах (в 2018 году).

Получить комментарии самого Ширяева по этому поводу агентству не удалось. Инсайдеры сообщили, что в Кургане его пока нет: «Возможно, вопрос о его привлечении на выборы пока решается».