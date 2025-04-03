В шадринском селе есть колодец, из которого пил маршал Жуков. Фото

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С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом (архивное фото)
С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом (архивное фото) Фото:

В селе Ельничное Шадринского района (Курганская область) находится колодец, из которого в период с 1948 по 1953 год пил воду советский полководец и военный деятель, Георгий Константинович Жуков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».

Из этого колодца пил воду «Маршалл Победы» Г.К. Жуков
Из этого колодца пил воду «Маршалл Победы» Г.К. Жуков
Фото:

«С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом. А в Шадринский район он нередко приезжал на охоту, останавливался в селе и пил из местного колодца воду», — ранее сообщала пресс-служба Курганской областной Думы.

В Шадринске также известны уникальные месторождения минеральных вод, открытые в 1970 году. Эти воды, близкие по составу к Ессентукам и Боржоми, используются как для лечебных, так и для столовых целей.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В селе Ельничное Шадринского района (Курганская область) находится колодец, из которого в период с 1948 по 1953 год пил воду советский полководец и военный деятель, Георгий Константинович Жуков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск». «С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом. А в Шадринский район он нередко приезжал на охоту, останавливался в селе и пил из местного колодца воду», — ранее сообщала пресс-служба Курганской областной Думы. В Шадринске также известны уникальные месторождения минеральных вод, открытые в 1970 году. Эти воды, близкие по составу к Ессентукам и Боржоми, используются как для лечебных, так и для столовых целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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