В селе Ельничное Шадринского района (Курганская область) находится колодец, из которого в период с 1948 по 1953 год пил воду советский полководец и военный деятель, Георгий Константинович Жуков. Об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».
«С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков был командующим Уральским военным округом. А в Шадринский район он нередко приезжал на охоту, останавливался в селе и пил из местного колодца воду», — ранее сообщала пресс-служба Курганской областной Думы.
В Шадринске также известны уникальные месторождения минеральных вод, открытые в 1970 году. Эти воды, близкие по составу к Ессентукам и Боржоми, используются как для лечебных, так и для столовых целей.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».