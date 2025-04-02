02 апреля 2025

Власти советуют курганцам застраховать дома и дачи по правой стороне Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Справа от Тобола находятся десятки СНТ, которые топит при высоком уровне воды
Справа от Тобола находятся десятки СНТ, которые топит при высоком уровне воды Фото:

Курганские власти посоветовали горожанам, у которых есть дома, дачи и участки по правой стороне Тобола, застраховать свое имущество. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В Кургане в зону затопления попадает вся правобережная часть реки Тобол, где расположены несколько микрорайонов города и десятки СНТ. Если ваш участок находится в зоне затопления, во избежание ущерба застрахуйте построенные и введенные вами ранее в эксплуатацию объекты. Также заранее в случае получения неблагоприятного прогноза вывезите имущество и материальные ценности из зоны затопления», — сообщается на сайте горадминистрации.

В мэрии также указали, что по закону вести капитальное строительство на затопляемых территориях нельзя. Разрешительные документы на такое строительство с момента установления зоны затопления не выдаются. Однако многие дома на затопляемых территориях были построены задолго до этого.

Ранее URA.RU сообщало постепенном подъеме уровня воды в Курганской области. По данным на 2 апреля, вода в Тоболе прибавилась на пять сантиметров, достигнув отметки 345 сантиметров. Это вдвое меньше неблагоприятного уровня.

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Курганские власти посоветовали горожанам, у которых есть дома, дачи и участки по правой стороне Тобола, застраховать свое имущество. Об этом сообщается на сайте мэрии. «В Кургане в зону затопления попадает вся правобережная часть реки Тобол, где расположены несколько микрорайонов города и десятки СНТ. Если ваш участок находится в зоне затопления, во избежание ущерба застрахуйте построенные и введенные вами ранее в эксплуатацию объекты. Также заранее в случае получения неблагоприятного прогноза вывезите имущество и материальные ценности из зоны затопления», — сообщается на сайте горадминистрации. В мэрии также указали, что по закону вести капитальное строительство на затопляемых территориях нельзя. Разрешительные документы на такое строительство с момента установления зоны затопления не выдаются. Однако многие дома на затопляемых территориях были построены задолго до этого. Ранее URA.RU сообщало постепенном подъеме уровня воды в Курганской области. По данным на 2 апреля, вода в Тоболе прибавилась на пять сантиметров, достигнув отметки 345 сантиметров. Это вдвое меньше неблагоприятного уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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