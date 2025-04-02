Власти советуют курганцам застраховать дома и дачи по правой стороне Тобола

Курганские власти посоветовали горожанам, у которых есть дома, дачи и участки по правой стороне Тобола, застраховать свое имущество. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В Кургане в зону затопления попадает вся правобережная часть реки Тобол, где расположены несколько микрорайонов города и десятки СНТ. Если ваш участок находится в зоне затопления, во избежание ущерба застрахуйте построенные и введенные вами ранее в эксплуатацию объекты. Также заранее в случае получения неблагоприятного прогноза вывезите имущество и материальные ценности из зоны затопления», — сообщается на сайте горадминистрации.
В мэрии также указали, что по закону вести капитальное строительство на затопляемых территориях нельзя. Разрешительные документы на такое строительство с момента установления зоны затопления не выдаются. Однако многие дома на затопляемых территориях были построены задолго до этого.
Ранее URA.RU сообщало постепенном подъеме уровня воды в Курганской области. По данным на 2 апреля, вода в Тоболе прибавилась на пять сантиметров, достигнув отметки 345 сантиметров. Это вдвое меньше неблагоприятного уровня.
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