В Москве обнаружили труп гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева

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Обстоятельства происшествия изучаются
Обстоятельства происшествия изучаются Фото:

В Москве найден мертвым 59-летний генеральный директор компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев. Обстоятельства выясняются.

«Труп 59-летнего мужчины был обнаружен накануне около 17:00 по московскому времени в помещении компании на Донской улице», — сообщает MK.RU. Там добавили, что на теле обнаружены огнестрельные ранения.

Обстоятельства происшествия пока изучаются, но предварительно не исключается возможность того, что это может быть случайность, а не убийство. Компания, основанная в 1999 году, специализируется на поставках расходных материалов для медицинского оборудования.

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В Москве найден мертвым 59-летний генеральный директор компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев. Обстоятельства выясняются. «Труп 59-летнего мужчины был обнаружен накануне около 17:00 по московскому времени в помещении компании на Донской улице», — сообщает MK.RU. Там добавили, что на теле обнаружены огнестрельные ранения. Обстоятельства происшествия пока изучаются, но предварительно не исключается возможность того, что это может быть случайность, а не убийство. Компания, основанная в 1999 году, специализируется на поставках расходных материалов для медицинского оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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