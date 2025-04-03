В Москве обнаружили труп гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева

В Москве найден мертвым 59-летний генеральный директор компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев. Обстоятельства выясняются.
«Труп 59-летнего мужчины был обнаружен накануне около 17:00 по московскому времени в помещении компании на Донской улице», — сообщает MK.RU. Там добавили, что на теле обнаружены огнестрельные ранения.
Обстоятельства происшествия пока изучаются, но предварительно не исключается возможность того, что это может быть случайность, а не убийство. Компания, основанная в 1999 году, специализируется на поставках расходных материалов для медицинского оборудования.
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