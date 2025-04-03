Герой России, командир мотострелковой роты Тимерлан Абуталимов оценил курганскую программу «Сила V Героях». Кроме того, Абуталимов проходит стажировку в Курганской области по программе «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В первую очередь понятно, что Курганская область — это промышленный регион. На первом месте вы по всей России находитесь в этой отрасли. Губернатор нас ознакомил с деятельностью вашего региона. Поставил нам задачу — помочь в плане патриотического воспитания и улучшения семейных ценностей», — отметил Тимерлан Абуталимов. Во время стажировки участники программы также посетили ведущие предприятия региона и познакомились с местным промышленным потенциалом, образовательными и здравоохранительными учреждениями.
Программа «Сила V Героях», стартовавшая в Курганской области, предоставляет участникам СВО возможность трудоустройства на руководящие должности в органах власти и на предприятиях региона. Более 120 участников спецоперации уже подали заявки на участие. Заявку можно подать до 10 апреля.
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