Командир мотострелковой роты Абуталимов высказался о курганской программе «Сила V Героях». Видео

Герой России Абуталимов стажировался в Курганской области
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Тимерлан Абуталимов оценил курганскую программу «Сила V Героях»
Тимерлан Абуталимов оценил курганскую программу «Сила V Героях» Фото:

Герой России, командир мотострелковой роты Тимерлан Абуталимов оценил курганскую программу «Сила V Героях». Кроме того, Абуталимов проходит стажировку в Курганской области по программе «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В первую очередь понятно, что Курганская область — это промышленный регион. На первом месте вы по всей России находитесь в этой отрасли. Губернатор нас ознакомил с деятельностью вашего региона. Поставил нам задачу — помочь в плане патриотического воспитания и улучшения семейных ценностей», — отметил Тимерлан Абуталимов. Во время стажировки участники программы также посетили ведущие предприятия региона и познакомились с местным промышленным потенциалом, образовательными и здравоохранительными учреждениями.

Программа «Сила V Героях», стартовавшая в Курганской области, предоставляет участникам СВО возможность трудоустройства на руководящие должности в органах власти и на предприятиях региона. Более 120 участников спецоперации уже подали заявки на участие. Заявку можно подать до 10 апреля.

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Герой России, командир мотострелковой роты Тимерлан Абуталимов оценил курганскую программу «Сила V Героях». Кроме того, Абуталимов проходит стажировку в Курганской области по программе «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «В первую очередь понятно, что Курганская область — это промышленный регион. На первом месте вы по всей России находитесь в этой отрасли. Губернатор нас ознакомил с деятельностью вашего региона. Поставил нам задачу — помочь в плане патриотического воспитания и улучшения семейных ценностей», — отметил Тимерлан Абуталимов. Во время стажировки участники программы также посетили ведущие предприятия региона и познакомились с местным промышленным потенциалом, образовательными и здравоохранительными учреждениями. Программа «Сила V Героях», стартовавшая в Курганской области, предоставляет участникам СВО возможность трудоустройства на руководящие должности в органах власти и на предприятиях региона. Более 120 участников спецоперации уже подали заявки на участие. Заявку можно подать до 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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