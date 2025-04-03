Госсекретарь Рубио закрыл вопрос о членстве США в НАТО

Рубио: США остаются членом НАТО
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США продолжит оставаться членом НАТО, заявил Марко Рубио
США продолжит оставаться членом НАТО, заявил Марко Рубио Фото:

Госсекретарь США Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оставаться членом НАТО. Такое заявление было сделано на фоне обсуждений политики администрации президента Дональда Трампа в отношении международных альянсов, который давал понять, что хочет сократить свое присутствие в Европе и обсуждал возможность выхода из военного объединения. 

«США являются частью НАТО, Трамп ясно дал понять, что он поддерживает НАТО и Вашингтон останется в альянсе», — подчеркнул Рубио. Его слова передает Reuters. Эти слова стали ответом на растущие спекуляции о возможном выходе страны из альянса.

Согласно высказыванию Рубио, поддержка НАТО со стороны текущей администрации США не вызывает сомнений. Такое заявление стало важным сигналом для союзников по Североатлантическому альянсу о надежности и стабильности партнерских отношений с Вашингтоном. 

Ранее президент США Дональд Трамп демонстрировал изменчивый подход к международным альянсам, в частности, к НАТО, и даже обсуждал возможность сокращения американского присутствия в Европе. Также он принял решение не продвигать вопрос вступления Украины в НАТО, что было подтверждено в ходе его встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

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Госсекретарь США Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оставаться членом НАТО. Такое заявление было сделано на фоне обсуждений политики администрации президента Дональда Трампа в отношении международных альянсов, который давал понять, что хочет сократить свое присутствие в Европе и обсуждал возможность выхода из военного объединения.  «США являются частью НАТО, Трамп ясно дал понять, что он поддерживает НАТО и Вашингтон останется в альянсе», — подчеркнул Рубио. Его слова передает Reuters. Эти слова стали ответом на растущие спекуляции о возможном выходе страны из альянса. Согласно высказыванию Рубио, поддержка НАТО со стороны текущей администрации США не вызывает сомнений. Такое заявление стало важным сигналом для союзников по Североатлантическому альянсу о надежности и стабильности партнерских отношений с Вашингтоном.  Ранее президент США Дональд Трамп демонстрировал изменчивый подход к международным альянсам, в частности, к НАТО, и даже обсуждал возможность сокращения американского присутствия в Европе. Также он принял решение не продвигать вопрос вступления Украины в НАТО, что было подтверждено в ходе его встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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