Россияне смогут жаловаться на соседей за бытовую клевету

Россияне смогут жаловаться на соседей за клевету в упрощенном порядке. Законопроект, направленный на упрощение порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету, принят Госдумой в первом чтении. Пострадавшие смогут обращаться в полицию с заявлением, где будут расследовать такие дела и передавать их в суд.
«Жертвы клеветы получат возможность обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. С юридической точки зрения клеветой считается сознательная ложь, когда клеветник знал, что врет, но использовал это как оружие», — сообщает RG.RU.
С инициативой изменения законодательства выступил Верховный суд России, предложив внести соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Эти изменения предусматривают не только упрощение процесса привлечения к ответственности, но и исключают возможность отзыва заявления пострадавшими, что должно способствовать более эффективной борьбе с клеветой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.