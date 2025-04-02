02 апреля 2025

Россияне смогут жаловаться на соседей за бытовую клевету

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут жаловаться в полицию на клевету
Россияне смогут жаловаться в полицию на клевету Фото:

Россияне смогут жаловаться на соседей за клевету в упрощенном порядке. Законопроект, направленный на упрощение порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету, принят Госдумой в первом чтении. Пострадавшие смогут обращаться в полицию с заявлением, где будут расследовать такие дела и передавать их в суд.

«Жертвы клеветы получат возможность обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. С юридической точки зрения клеветой считается сознательная ложь, когда клеветник знал, что врет, но использовал это как оружие», — сообщает RG.RU.

С инициативой изменения законодательства выступил Верховный суд России, предложив внести соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Эти изменения предусматривают не только упрощение процесса привлечения к ответственности, но и исключают возможность отзыва заявления пострадавшими, что должно способствовать более эффективной борьбе с клеветой.

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Россияне смогут жаловаться на соседей за клевету в упрощенном порядке. Законопроект, направленный на упрощение порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету, принят Госдумой в первом чтении. Пострадавшие смогут обращаться в полицию с заявлением, где будут расследовать такие дела и передавать их в суд. «Жертвы клеветы получат возможность обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. С юридической точки зрения клеветой считается сознательная ложь, когда клеветник знал, что врет, но использовал это как оружие», — сообщает RG.RU. С инициативой изменения законодательства выступил Верховный суд России, предложив внести соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Эти изменения предусматривают не только упрощение процесса привлечения к ответственности, но и исключают возможность отзыва заявления пострадавшими, что должно способствовать более эффективной борьбе с клеветой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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