28 января 2021

Курганских чиновников проверят из-за детсада с протекшей крышей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., стулья, детский сад, детская одежда, сон час, детская мебель
В курганском детсаду протекла крыша (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работу сотрудников мэрии Кургана, которые курируют образование, проверит прокуратура. Поводом стала протекающая крыша детского сада № 7 в микрорайоне Рябково. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По результатам мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на кадрах которого наблюдается протечка кровли в группе дошкольного учреждения, при этом дети находились там же. Здание этой детской организации в 2017 году уже ремонтировалось», — говорится в релизе. Городская прокуратура проверит чиновников мэрии. Со стороны прокуратуры будет дана оценка.

Ранее агентство сообщало, что после потепления в Кургане топит детский сад «Кораблик». Вода бежала из лампы в детской группе, при этом дети находились в помещении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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