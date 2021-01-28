Курганских чиновников проверят из-за детсада с протекшей крышей

В курганском детсаду протекла крыша (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работу сотрудников мэрии Кургана, которые курируют образование, проверит прокуратура. Поводом стала протекающая крыша детского сада № 7 в микрорайоне Рябково. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По результатам мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на кадрах которого наблюдается протечка кровли в группе дошкольного учреждения, при этом дети находились там же. Здание этой детской организации в 2017 году уже ремонтировалось», — говорится в релизе. Городская прокуратура проверит чиновников мэрии. Со стороны прокуратуры будет дана оценка.

Ранее агентство сообщало, что после потепления в Кургане топит детский сад «Кораблик». Вода бежала из лампы в детской группе, при этом дети находились в помещении.